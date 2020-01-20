教師中心換屆 教協首組隊參選

明報記者 魏綺婷

教師中心1989成立，2006年遷往教育局九龍塘教育服務中心。教局2019/20財政年度撥款60萬元予各教育團體申請與中心合辦非牟利教師專業活動。早前有團體欲在教師中心辦「違紀教師投訴工作坊」，局方以團體非教師中心會員拒借場。

中心管理分3層架構（見表），包括有72人諮詢管理委員會（諮管會），其中35名屬「教師提名委員」，分別有8個界別的教師提名及選出。今屆有57人參選該界別，當中34人屬教協支持名單。

稱盡用崗位支持前線 人選多素人

教協會長馮偉華稱，教師對教師中心認知不多，以往甚少關心，但教協認為在現今教育專業面臨挑戰之時，應盡用不同崗位，支持更多前線教師參與中心。

教協34人名單若全數當選，幾乎可全取「教師提名委員」35席。馮偉華稱，花3至4個月醞釀，與不同人選洽談及協調。其中最激烈的「資助小學」類別有20名候選人，教協派9人出選，盼取得該界別9席，馮偉華稱，盡量「填滿」不同界別的席位數目，「希望支持教協名單的人，不需要在名單入面再揀」。馮偉華稱，教協支持的人選不少都是素人，「不是常參與社會運動、關注政策的人」，認為組隊出選不是令選舉政冶化。

教聯沒派人：支持非教協者

教聯會則沒派人參選，主席黃錦良反對將教師中心選舉政治化，認為不利教育專業，「令大家再次撕裂、氣氛對立」。他稱，參與選舉的候選人具廣泛性，如不同獨立人士、學校代表等，全都是有心、自願為教師服務的人，「教聯會都好支持這些老師，所以簡單而言，非教協的人出選，我們都會支持」。

被質疑撐賴得鐘 教協：上屆高票

黃錦良又稱，教協支持名單中有曾被教育局發譴責信的教師賴得鐘，質疑教協「只問政治不問操守」，派出操守存疑的教師。

馮偉華稱，賴得鐘是現屆教師中心諮管會成員，獲高票當選及同工肯定，「他過去的表現、工作、專業水平有目共睹」，故教協支持出選。賴得鐘以「獨立候選人」參選資助中學界別，該界別13候選人爭11席。選舉投票期至下月14日。