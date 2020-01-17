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2020年1月17日星期五
智叻中文Smarties' 第423期
中學課程改革調查 倡教學生處理衝突
皇仁生年宵轉場藍屋 產品印歌詞勉港人
升中自行收生截止 鄧肇堅中學18人爭一席
文憑試攻略（卷四）：談口語 溝通
文憑試攻略（卷四）：模擬試題及題解
文憑試攻略（卷四）：題目二
常見題型分析
字旅行間：長者「心」度遊
字旅行間：當香港中學生遇上日本老人家……／薛頌平
潮看文史：請（cing2） 兵（bing1）
破讀日常：我們與澳洲山火的距離
作戰攻略：卷一應試思維(16)／幸好有些文學概念
周圍「中」：鼠年說鼠
周圍「中」：鼠和貓曾是朋友？
答案
時事中文：大連獲獎市徽 涉抄迪士尼
答案
大人物小小事：女車神全速前進
講故事：一滴愛旅行的水
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大人物小小事：女車神全速前進
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【明報專訊】本名 李慧詩（Sarah）
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