教育
語文同樂 第421期
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字旅行間：當香港中學生遇上日本老人家……／薛頌平

【明報專訊】“ 老人家生命所剩時間無多，我們能夠參與其中，就要好好珍惜他們寶貴的時間，不能怠惰。——「東雲の丘」職員 ”

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