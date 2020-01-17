教育
語文同樂 第421期
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文憑試攻略（卷四）：模擬試題及題解

【明報專訊】各位應屆中六同學，相信大家已密鑼緊鼓，就歷屆卷四試題，進行實戰練習了。這次模擬試題貴精不貴多，希望透過兩道典型題目，鞏固大家的審題、構思和論證技巧。

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