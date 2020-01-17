皇仁生年宵轉場藍屋 產品印歌詞勉港人

集資2萬元 售4類產品

正值考試期，12名皇仁學生仍抽時間準備年宵，他們今年走入社區，明日（18日）起至24日在灣仔藍屋空地擺檔。因準備時間緊迫及規模縮減，集資額由以往6萬至8萬元，減至約2萬，將出售4類產品，包括貼紙、文件夾、棒球褸和松鼠公仔。3款文件夾上面印有歌詞或字句，其中一句「以青春之名，定青春之命」，同學說除了希望鼓勵港人，亦是他們的寫照。皇仁書院年宵籌委會主席張崇徽說，「中學生涯難免有遺憾，但留下多少遺憾，取決於我們遇到挫折時，有無繼續堅持走下去。」

他們又設計本土貼紙，以廣東歌歌詞、本港地標及食品等為題材，其中一個貼紙印有「廣東話」 ，張崇徽稱，作為土身土長港人，廣東話是母語，希望藉此表達愛香港及歸屬感。自2012年，維園年宵都見皇仁學生身影，張崇徽稱，辦年宵檔已成「QC仔」共同回憶，一代接一代，是一個追尋夢想機會。

今年轉場藍屋添另一意義，他稱，每年中一通識教育專題研習都以藍屋活化為主題，而在藍屋對面的「廣發祥校服」是皇仁校服供應商，份外親切。攤檔取名「皇者仁風妙妙屋」，張崇徽稱，皇者仁風出自皇仁，希望同學都持守仁風。