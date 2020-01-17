中學課程改革調查 倡教學生處理衝突

訪問逾千教師校長

八成認同加強學生變革能力

調查去年9月以問卷訪問來自213間中學、共183個校長及逾1000名教師。八成人認為，未來課程最重要是加強學生個人轉化及變革能力，包括其自主行動和承擔責任能力；在不同背景群組中互動，處理矛盾和衝突等。以上皆是經濟合作暨發展組織（OECD）所提出「學生未來應具備的能力」。

近來有人將社會問題歸咎教育，認為應加強國民教育。中大香港學生能力國際評估中心總監何瑞珠說，縱然社會對此有不同意見，但最重要是了解學生想法，當他們置身社會矛盾，學校應教他們如何面對。中學校長會副主席連鎮邦亦說，教育最終目的是為了學生未來，須了解學生需要，而非照顧部分人看法。

對於改善現有課程，約八成受訪者認為須加強學生價值教育及生命教育。據教育局指引，學校推動德育及公民教育的方向，包括國民身分認同、承擔精神等7種價值觀和態度。李雪英說，不是要將現時價值教育「改天換地」，問題在於教師及學生課業繁重，忙於預備考試，教師沒時間展開相關教育。她建議當局正視相關教育的重要，增加人手，以加強價值教育。

倡調節文憑試 改大學收生要求

研究又提出須調節中學文憑考試，建議當局考慮修改大學收生要求。研究亦提到，課程及考評應更具彈性，讓學生發展多元路向。連鎮邦稱，雖然部分大學推彈性收生措施，放寬核心科目（中英數及通識）須達3322的要求，但整體大學學額沒增加，學生未必得益。他說，讓學生接受大學教育，可提升他們素質，並令年輕人看見希望，建議當局檢視大學收生要求及入讀大學人數比例。