教育
常識天下 第172期
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時事常識挑戰（國際）：2019風雲人物

【明報專訊】2020年開始了，大家有為自己訂下目標，期望新的一年會有進步嗎？有不少人物就發揮自己的影響力，以改善他人生活及世界環境。過去一年有不少「風雲人物」，你會想像他們一樣成為有影響力的人嗎？

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