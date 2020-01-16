教育
常識天下 第172期
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世界這樣大：紐約市「藏」名畫

【明報專訊】紐約市旅遊局國際通訊事務總監Britt Hijkoop說：「紐約市有5個行政區，都是舉世聞名的博物館、藝術展覽場、文化中心等等的集中地。」紐約市有哪些有名的藝術文化？來數一數！

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