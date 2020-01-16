教育
通通識 第624期
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題型拆解：資料舉證題 毋須個人立場

【明報專訊】同學或會容易混淆資料舉證題與資料詮釋題，誤以為回答資料舉證題時只須運用資料解釋不同的現象，便能夠達到考評要求。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

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