教育
通通識 第624期
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時事議題：青年貧窮連升3年

【明報專訊】據政府《2018年香港貧窮情况報告》（下稱《報告》），政策介入後共有9.01萬貧窮青年，青年貧窮率為9.3%，貧窮率連升3年並創10年新高，社聯認為這顯示扶貧措施未能協助弱勢青年。

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