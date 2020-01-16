港大學生會發起聯署 反對「粗暴調查教席」

吳靄儀：急不及待制裁戴耀廷

港大校友關注組、港大學生會評議會大學事務委員會及港大教師及職員會昨在中環愛丁堡廣場發起「全民力拒制度暴力、你我堅守程序公義」集會，警方稱高峰時有200人參加。有市民在台下席地而坐聆聽講者發言，亦有市民戴口罩參加集會，當中有中學生、退休人士和在附近工作的「上班族」。

學生會憂院校紛查撐抗爭教員

大會邀請講者上台輪流發言，包括公民黨立法會前議員吳靄儀、教協會長馮偉華等。港大學生會署理會長陳希朗發言時稱，校方今次主動開設委員會審視戴耀廷教席，「無疑是對港大學生的挑釁」，認為港大先例一開，其他大專院校亦有可能主動調查在抗爭運動中積極參與、發言或組織運動支援學生的教職員，呼籲各大專院校學生會絕不可坐以待斃。他說港大學生會將於下周開學後收集聯署，不排除日後在校內集會和遊行，一方面聲援戴耀廷公民抗命的精神，同時對校方「不惜一切粗暴調查教職員教席」表示不滿。

參與集會的中二學生Jason說，當年佔領運動時自己仍是小學生，記憶相當模糊，但「當年有那麼多人出來一定有其意義」。他說雖對佔中案和戴耀廷印象不深，但認為無論如何港大都不宜「未審先判」。港大學生阿偉認為，自7月後校長張翔便再沒就社會事件表態，認為港大有一定社會定位，不論「黃藍政見」，也應就「基本人權民主自由」發聲，校方亦要與學生直接對話。

港大前日稱，「探討充分解僱理由委員會」對有關指控的事實調查，然後擬定報告，但不會就應否中止僱用老師作出建議，教委會考慮委員會報告後，會確認個案是否符合「好的因由」（good cause）及往後應如何處理，向校委會提供意見，由校委會作最後決定。