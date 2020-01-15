教育
語文同樂 第420期
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文字青春痘：手部篇

【明報專訊】農曆新年將至，我們即將與豬年道別，張開雙手迎來十二生肖之首——鼠年。大家與親朋戚友拜年說「恭喜發財」之餘，不如找出下列詞語中的錯別字，學習更多與「手」相關的四字詞吧！【答案見另文】

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