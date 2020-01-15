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2020年1月15日星期三
語文同樂 第420期
港大審視戴耀廷教席 被指違程序公義 校方：委員會僅報告 不會建議解僱教師
開班教投訴教師 團體：有如提點 家長有不滿
教局不審批私校其他收費 申訴署指解讀條文寬鬆
人物專訪：招牌佬看港街
人物專訪：電腦修復書法 冀和你看港街
神回覆：媽媽覺得你冷
古文化談：古人也環保
文字定格：神住的地方
投稿園地：既熟悉又陌生
文字青春痘：手部篇
答案
News feed：Toilet germs
News feed：A new virus
Answers, News feed
Comic：Selling laziness
DIY：Cranberry apple sparkling drink
Horizon：Funny competitions
Answers, Horizon
Grammar：Noun as adjective
Answers, Grammar
Expression：Burn
Readers' corner：Lunar New Year design competition
Animal：Gentoo Penguin
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投稿園地：既熟悉又陌生
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【明報專訊】文：鍾怡婷（聖伯多祿中學，中六）
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港大審視戴耀廷教席 被指違程序公義 校方：委員會僅報告 不會建議解僱教師
開班教投訴教師 團體：有如提點 家長有不滿
教局不審批私校其他收費 申訴署指解讀條文寬鬆
人物專訪：招牌佬看港街
人物專訪：電腦修復書法 冀和你看港街
神回覆：媽媽覺得你冷
古文化談：古人也環保
文字定格：神住的地方
投稿園地：既熟悉又陌生
文字青春痘：手部篇
答案
News feed：Toilet germs
News feed：A new virus
Answers, News feed
Comic：Selling laziness
DIY：Cranberry apple sparkling drink
Horizon：Funny competitions
Answers, Horizon
Grammar：Noun as adjective
Answers, Grammar
Expression：Burn
Readers' corner：Lunar New Year design competition
Animal：Gentoo Penguin
港大審視戴耀廷教席 被指違程序公義 校方：委員會僅報告 不會建議解僱教師
開班教投訴教師 團體：有如提點 家長有不滿
教局不審批私校其他收費 申訴署指解讀條文寬鬆
人物專訪：招牌佬看港街
人物專訪：電腦修復書法 冀和你看港街
神回覆：媽媽覺得你冷
古文化談：古人也環保
文字定格：神住的地方
文字青春痘：手部篇
答案
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News feed：A new virus
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Comic：Selling laziness
DIY：Cranberry apple sparkling drink
Horizon：Funny competitions
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Grammar：Noun as adjective
Answers, Grammar
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