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語文同樂 第420期
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神回覆：媽媽覺得你冷

【明報專訊】「著多件衫先出去呀！」1月天氣乍暖還寒，即使你已用厚厚衣物紮成糉子一般，母親仍會再三叮嚀。沒錯母親是十分貼心，卻不時令人感到厭煩。到底如何回應，才能既不傷母親的心，又能輕輕鬆鬆地離開家門？

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