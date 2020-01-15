開班教投訴教師 團體：有如提點 家長有不滿

主辦團體家長義工稱，認識很多家長都對教師失去信心，「擔心下一個受影響的，就是自己的孩子」，認為投訴就如提點，提點違反操守的教師調整做法。他稱，投訴是所有大學生上語文課時都學過的一個小技巧，老一輩的家長也有需要學習，又稱投訴一詞予人對抗之感，但實際只是反映意見以解開矛盾。該家長義工稱，之前沒打算公開活動，只供內部朋友參與，如今未知是否仍會舉行。

教聯會聲明無關聯：做法不可取

教聯會昨發聲明稱，有人誤以為活動由其主辦，申明「香港教育工作者聯會」與「香港家長及教育工作者聯會」沒有任何關係；又認為此類活動鼓吹家長投訴教師的風氣，做法絕不可取，且有違教聯會「凝聚專業，服務同工」的宗旨。

聲稱教師中心開班 教局稱不會租場

早前網上流傳「違紀教師投訴工作坊」活動詳情，內容聲稱是「專人為大家講說投訴違紀教師的一些須知事項，解答疑難，並讓大家即場實習」，舉行地點教育局九龍塘教育服務中心香港教師中心，惟教育局稱主辦團體不是教師中心的會員團體，不會租場。