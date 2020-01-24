教育
明路—生涯規劃 第76期
下一篇 上一篇

X研究所：SLP自述範本 ＋ 點評

【明報專訊】對着SLP的學生自述，腦袋立即「load唔到機」？正式下筆前，不妨參考以下範本，從專家評語學習寫好自述。

上 / 下一篇新聞