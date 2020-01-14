城大派曲奇咖啡迎開學 浸大學生稱「死氣沉沉」

城大昨日校園保安人數增多，員生須在入口拍卡進入校園，訪客則須出示預先登記到訪的二維碼，並由相關職員前來帶領。校方昨安排學生在校園入口提醒其他員生出示證件入內，並於校內派發曲奇、免費咖啡和爆谷，歡迎學生回校。校內反修例文宣和塗鴉已被清理，民主牆則仍貼滿便利貼；去年11月示威者與警察曾發生衝突的歌和老街學生宿舍天橋則沒有開放。

城大電郵更新狀况

內地生稱不擔心

城大會計系三年級內地生繆同學感覺開學稍為平靜，她稱，從其他同學口中得知學校修復進度很快，學校亦不停電郵學生更新校園狀况，沒特別擔心。她說曾聽聞有內地生因香港局勢考慮轉校，但自己則沒此打算，會「再觀察一下」。另外，浸大亦於昨日開學。校方稱，在去年示威者的行動中，校內有個別設施受損，相關維修工作已大致完成；現時校內所有設施已重新開放，個別設施如大學實驗室則在指定時間開放。

浸大文宣塗鴉未清走

本報記者昨到浸大觀察，校內大部分文宣和塗鴉均沒被清走，校園內沿途可見地上和牆身有不少塗鴉，校內有咖啡店圍起圍板，師生需繞路進入。就讀社會學三年級的陳同學說校園一向「死氣沉沉」，今日開學較以往「更死氣一點」，說以往李作權大道休憩空間會有攤位或嘉賓表演，昨日沒有活動，令校園看來更靜。