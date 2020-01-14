理大開學 九成範圍重開 學生校董：5000人聯署促拆閘機

飯堂重開 有學生憂衛生拒再幫襯

理大校園外圍昨續被黃色圍板包圍，連接港鐵紅磡站的兩個天橋入口依然封閉，6個出入口僅3個開放，分別有外籍保安駐守。昨日中午回校人數漸多，教職員和學生都須「拍卡」入閘，閘機運作暢順，訪客則須在入口登記。校方昨安排傳媒入校園參觀。

早前其中一個重災位置、一度被投擲大量汽油彈的暢運道入口樓梯，昨日所見已完成修復，梯間紅磚完好。曾傳出惡臭，廚房有蛆蟲的邵逸夫樓學生飯堂昨早重開，有人前往吃早餐。校方說已多次消毒，並更換廚房用具，又在飯堂抽取細菌、水樣本檢驗，確保飯堂情况符合衛生條件。

曾水浸 5層圖書館開3層

不過，部分地方仍然關閉。近呂志和樓天花有熏黑痕迹，大樓外牆大範圍紅磚剝落，被校方圍封維修。警方包圍理大時，有示威者在連接Z座的天橋游繩逃走，該橋昨仍封閉，有保安員駐守。校方稱，天橋鋪有木地板，衝突期間地板被燒爛，需時從歐洲訂購物料維修，未知何時重開。

大學圖書館在衝突中同樣受波及，館內曾經水浸，5層圖書館昨只開放3層，但館藏沒受影響，借還書籍手續如常。而接近暢運道的AG翼因曾受催淚氣體影響，需消毒及換地氈，部分職員要到其他地方辦公。

怕催淚煙殘餘 有學生戴口罩

理大上月公布環評報告，稱環境中的二噁英及CS粉末（催淚煙成分）等污染物水平均低於安全標準限值。大學一年級譚同學說擔心校內有催淚彈殘餘物，為保障自己，昨戴上口罩回校。他說，大學本應自由出入，現加設閘機，令他對校園感陌生。學生校董李傲然說，校方向學生發電郵稱裝設閘機是臨時措施，但無說明拆閘機時間表。他說閘機被「鑲死」地上，質疑校方想永久設置。他說已收到約5000個反對設閘機的學生和校友聯署，將有下一步行動要求校方移走閘機。