教育
常識學堂 第167期
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偵探M.A.D. 把願望變成真

【明報專訊】相信大家都希望成功，成功帶給人喜悅、自信與滿足。許多人都喜歡在新年立新願望，但有多少人會付諸實行，然後按部就班，持之以恒地實踐方案，最終把願望變成真實呢？

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