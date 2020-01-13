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2020年1月13日星期一
通通識 第623期
傑出學生冀入政府改變社會 稱現班子失公信 應「除舊迎新」
中大大豆STEAM 中學生可陝甘考察
時事懶人包：區塊鏈技術
時事點對點：法治10指標評分 3年新低
時事點對點：爆瘋牛症事隔18年 日本牛肉料重返中國市場
Data解密：師生關係
中外人物：約翰遜
生活看通識：Pepe蛙
Road to 5**：Press freedom
星級例子庫：意識形態管控
每周焦點：北海道核電站少報一半污染
齊做麻鷹普查員
STEAM足迹：望遠鏡數麻鷹
答案
時事常識挑戰(香港)：香港古蹟在身邊
答案
偵探M.A.D. 把願望變成真
你吃了什麼：吸蛋黃大法
互動專區：有脂肪不怕冷？
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每周焦點：北海道核電站少報一半污染
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【明報專訊】■2019年12月24日（能源科技與環境）
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傑出學生冀入政府改變社會 稱現班子失公信 應「除舊迎新」
中大大豆STEAM 中學生可陝甘考察
時事懶人包：區塊鏈技術
時事點對點：法治10指標評分 3年新低
時事點對點：爆瘋牛症事隔18年 日本牛肉料重返中國市場
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