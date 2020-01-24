中大大豆STEAM 中學生可陝甘考察

林漢明認為「大學科研不應停在象牙塔」，希望讓中學生應用課堂上學到的科學知識，改善社會，故想學生親身動手解難。林漢明說，自己從事大豆研究20多年，大豆起源於中國，現時中國卻大花金錢從外進口；同時，大豆對環境友善，可減低農藥及水污染問題，故挑選大豆為計劃主題。

可親手種豆 嘗試「雜交」

計劃將分3階段，首階段為「中學生大豆種植試驗計劃」，學生將獲分發種子試種大豆，學習植物光合作用、氣體交換等生物課題。林漢明說，教師之後提名學生，參與次階段「西北、華南科企實地體驗」，預計首兩年共約80名學生暑假出發，到中國西北參觀當地農業研究基地，了解大豆科研應用，親身到田間收集農作物生長數據。第三階段為「探究學習」，學生學以致用，嘗試把中國甘肅抗鹽、抗旱大豆與南非抗病大豆「雜交」，希望培植出適合於南非生長的耐逆大豆。林稱已與南非一個村落的酋長洽談，若研發成功，會借出20公頃，即約維園大小的土地種植大豆，為期5年。

將編完整教材 設VR片

中大教育學院課程與教學學系專業顧問劉國智說，是次STEAM計劃內容不止與生物科有關，亦牽涉地理科及通識科，不會與中學課程偏離太遠，又有研究價值，相得益彰。他又說，將會為計劃編製系統性教學框架，結合傳統教材、網上平台和虛擬實境片段等，預計2022年會建立到一套以大豆科研為主題的完整教材。

計劃獲教育局優質教育基金撥款220萬元，並獲善德基金資助，參加前往西北體驗的師生只需承擔部分費用，計劃其餘活動費用全免。本月18日及2月15日舉辦公開講座作詳細介紹，並即場招募參加學校。