傑出學生冀入政府改變社會 稱現班子失公信 應「除舊迎新」

馬時亨：目的高尚亦不要令父母擔心

今屆傑出學生選舉有368名學生報名，經過筆試、評選營、面試等篩選後，最終11人得獎。作為今屆選舉評審委員會成員的馬時亨，昨於頒獎禮致辭說，評審過程中發現學生不但讀書了得，亦參與社會服務，令他覺得香港充滿希望。他又說，最近在電視看到有學生在街上「做嘢」，作為父母的他對此很擔心。「無論學生的目的有多高尚、期望有多高，都希望學生不要令父母擔心。」

得獎者之一、陳瑞祺（喇沙）書院中六生劉宇嘉，曾在義工活動接觸露宿者。他見到公園內的椅子裝上扶手，地上又有石頭，令無家者難在街頭露宿，批評政府對露宿者態度苛刻。他已報讀港大政治學及法學課程，認為政府有較多權力及資源，希望日後加入政府，為社會帶來真正改變。

反修例風波持續，不少年輕人對政府失望，走上街頭抗爭，劉宇嘉卻打算走入建制。他認為做任何事都要有希望，他憶述去年接受腸胃手術，甫出院就為校出戰校際辯論賽，比賽時不慎令傷口「爆線」滲血，但仍堅持完成比賽，形容自己「有一絲力量都會上戰場打」。他又提到，現時政府形象較差、公信力不高，認為要將政府班子「除舊迎新」，才能解決問題。

聖保羅男女得獎者：校內有平台討論 沒「壓制」

另一名得獎者孫仲文在直資名校聖保羅男女中學讀中六，該校校董會去年10月向家長發信，稱所有人均不可利用學校作平台，在校內宣示個人政治立場或主義。他說校內有平台及足夠機會讓學生討論事件，情况不如傳媒形容般「壓制」，身邊同學亦無強烈的意見分歧。