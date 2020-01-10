教育
語文同樂 第419期
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文憑試攻略（卷二）：溫故知新／尋找今年軌迹

【明報專訊】卷二想摘星，就要選一條適合自己，而又最沒懷疑的題目。重溫過去的文憑試考題，了解出題的趨勢和題型，也可從三大方向﹕文體要求、關鍵概念和寫作要求，溫故知新，知己知彼。

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