聖若瑟預斥5億元 料花22年翻新校園

聖若瑟書院1875年創校，著名校友無數，包括已離世的「光纖之父」高錕、東亞銀行主席李國寶、資深大律師駱應淦等，屬資助男校，不收學費（見表）。校方昨公布翻新及重建計劃，分3個階段進行，料2042年完成所有工程，耗資5億元。校長程景坡說，校方會就翻新工程向教育局申請資助，整項重建計劃主要靠校友捐款，校方即將展開籌款。

校長：主要靠籌款 校友好幫手

他又說，過往「校友好幫手」，不太擔心籌款達標。該校歷史悠久，校舍北座及西座在1920年代落成，屬法定古蹟，不列入今次重建。首階段校方會在新翼大樓設「創科中心」，以配合STEM教育，並整合校內7間教員室成「教育中心」。程景坡說，學校現時財政儲備足以應付，期望兩中心於2022年落成。

另有其他工程暫未有具體建造時間表，包括擬設「學生活動中心」，內有籃球場及健身室，亦會打通校內的飯堂、圖書館及部分室外地方，成為學生的共享工作空間。重建計劃亦包括改建校舍近紅棉路的一幅護土牆，加開一個入口之餘，釋出約300平方米空間，作黑盒劇場或演講廳。

預30宿位 學生輪流入住

重建計劃最大型部分，是耗資逾4億元拆卸樓高2層、有逾50年歷史的新翼禮堂大樓，原址改建成一座8層高大樓，內有標準游泳池、籃球場，以及提供30多個學生宿位。

程景坡說，大樓建成後，校方計劃每年安排某一級初中學生輪流入住1個月，以學習群體生活及生活技能，屆時將向入住學生收取膳食等基本費用。

負責校舍重建計劃的建築設計顧問譚漢華說，設計時有詢問校內師生意見，希望設計可配合未來教育用途。

他又說工程有難度，除要保護校內法定古蹟，施工時亦須考慮工程車輛出入安全、噪音等問題。工程最快今年暑假動工，其間學生繼續在校舍原址上課，程景坡說校方會盡力減低工程對學生的影響。