教育
常識天下 第171期
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環球話題：滬海關訓練兩月 流浪犬變工作犬

【明報專訊】上海海關開展工作犬年度上崗資質考核。在全部60隻競爭上崗的狗中，一隻名叫尼克的史賓格犬（Springer Spaniel，圖）成為焦點，因為牠曾是流浪犬。

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