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教育
2020年1月9日星期四
常識天下 第171期
新學年小一7區需「加派」 11校網須向鄰網「借位」
跨境校網保留 學額減1/3 北區校：聞家長因反修例棄來港
PISA排名跌 教局稱難作準
北約首提中國崛起挑戰
時事議題：中國多次稱「永不稱霸」
時事議題：答題指引
通識實踐：荃灣導賞團 看城市規劃
圖表拆解：設貧窮線助紓緩問題？
時事你點睇：香港必須優先發展 創新科技產業？
概念解碼：全球在地化
新聞測驗：
新聞測驗：答案
澳洲袋鼠比人多
世界這樣大：澳洲動物種類多
新聞有常識：Banksy控訴以巴圍牆
答案
環球話題：滬海關訓練兩月 流浪犬變工作犬
天真臉皮厚 Pengsoo成韓國「國民偶像」
水上STEAM：精密儀表助遠途賽
今期流行：超級特務變白鴿
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【明報專訊】1. D
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新學年小一7區需「加派」 11校網須向鄰網「借位」
跨境校網保留 學額減1/3 北區校：聞家長因反修例棄來港
PISA排名跌 教局稱難作準
北約首提中國崛起挑戰
時事議題：中國多次稱「永不稱霸」
時事議題：答題指引
通識實踐：荃灣導賞團 看城市規劃
圖表拆解：設貧窮線助紓緩問題？
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