跨境校網保留 學額減1/3 北區校：聞家長因反修例棄來港

教育局稱，參加專網的跨境學童數目由上年度開始已大幅減少，會按需求適時調整名單內有關學校及學額的數目。據局方選校名單，各專網學校預留1至6個學額不等。

本學年內的北區專網學額比去年大減超過五成半，至105個學額；另一鄰近出入境管制站的屯門校網，亦從去年的248個學額減近四成至151個。

納入專網的鳳溪第一小學，校長朱偉林說，即使跨境學童學額減少，對學校亦不會構成收生壓力，因學校有足夠本地生。以往較多跨境學童到鄰近內地的北區就讀小學，他預計，專網內北區學額減少會令跨境學童競爭變激烈，部分學生或需到大埔或元朗區升讀小學。

他續說，去年11月社會衝突持續，全港中小學停課，曾聽聞部分跨境學童家長放棄讓子女來港升小，但最近情况轉趨穩定，有家長料改變主意。他稱，跨境學童即使獲派本港學位，若之後社會情况轉差，家長亦可能放棄。