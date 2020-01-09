新學年小一7區需「加派」 11校網須向鄰網「借位」

教局料統一派位者增400

教育局指出，個別地區或校網需求仍殷切，預計今年仍需透過彈性措施，包括暫時「加派」增加小一學位。據小一學校網選校名冊，全港有11個校網的學校需「加派」，每班派位人數28至29。不用「加派」的學校每班派位名額25人，亦有11個校網須向其他校網「借位」。

元朗區73、74校網共借72校網逾300個學位。元朗區聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成指出，小一適齡學童人口雖有減少，但元朗屬新發展社區，人口增長相對快速。他又稱，學校會「加派」學位，每班人數或略有所增，家長選校時宜同時考慮學校對子女的個別照顧。

黃大仙區校網今年續向九龍塘區校網「借出」近150個學位，黃大仙區孔教學院大成小學校長潘淑嫻稱，升小適齡人口下跌，該區是「重災區」，同區學校有一定收生壓力，慶幸「做足工作」，包括加強學校宣傳和提升學生成績，今年收生人數「達標」。她說，升小人口下跌，冀教育局增加彈性處理收生不足的學校，讓學校專注教育，不用花費太多精力收生。

校長盼彈性處理收生不足校

教育局指出，為照顧個別地區的小學或會因學位需求下降而受到影響，上年起實施紓緩措施，包括把相關屆別的批班準則由現時25人一班下調至23人。此外，如學校未來數年因小一學生人數下降而出現超額教師，教師未能透過現行機制獲吸納或覓得教席，學校可申請保留相關超額教師最多3個學年。

另外，本報比對教育局公布各校的統一派位學額及自行分配學額，發現不少學校都有「世襲生」蠶食統一派位，包括喇沙小學、油蔴地天主教小學（海泓道）等（見表）。而被揭涉不當處理澳洲遊學團款項的浸信會沙田圍呂明才小學，原有75個派位學額被蠶食22個。亦有學校未有用盡自行分配學額，包括曾捲入「影子學生」醜聞的屯門興德學校，有33個未用，撥至統一派位；上年3月有教師在校墮樓身亡的東華三院李東海小學，於自行分配階段有16個學額未盡用。