【明報專訊】中大前日開學,學生事務處自開學日起至本月10日於康本學術科學園擺設攤位,舉辦名為「有你真好之回家要扭吓」活動,派發「啫喱」和印有「Good to have you back有你真好」的貼紙給學生,現場更設有巨型扭蛋機,免費讓學生玩扭蛋,學生只需投入代幣,即可從扭蛋取得減壓小禮物,如手指陀螺、扭計骰、「彈彈波」等,每日限定300份。