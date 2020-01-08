再多一校網上校管系統遭入侵

【明報專訊】「網上校管系統」（WebSAMS，下稱「系統」）為教育局開發的應用系統，支援學校的行政和管理工作，並讓學校和教育局以電子方式互相傳送資料。早前有學校的系統被入侵，教育局昨稱再多一間學校系統受到攻擊，共涉9間學校，當中4間學校的資料被盜，所有學校的攻擊源頭均來自校外。局方稱已要求有關學校將系統被入侵事件交警方跟進，並通報私隱專員公署及盡快通知受影響的持份者。
教育局昨回覆資訊科技界立法會議員莫乃光的提問，稱現時全港有988間學校使用「網上校管系統」，局方提供系統軟件、指引及更新版本，學校則負責系統日常操作和管理。系統可儲存學生、家長、教職員的個人資料、學校財務及策劃資料、學位分配資料等。
9校中招 4校資料被盜
局方表示現時共有9間學校的系統受到攻擊，當中4間學校資料被盜取，包括聖公會何明華會督中學、喇沙小學、保良局甲子何玉清中學及伊斯蘭脫維善紀念中學，局方稱以上學校已於發給家長和教職員的通告中列出懷疑外泄的個人資料，學校亦須按局方建議加強系統保安。
局方稱得悉有學校系統被入侵，已安排專責人員到校檢查，為受影響學校提供支援，加強系統保安，並即時敦促所有學校盡快更新至最新版本。教育局又表示，會定期舉辦系統保安培訓課程給學校相關人員，分享最新保安趨勢的資訊和經驗。