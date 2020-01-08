城大分析本地報章見報率 特朗普第一習近平第三 新聞人物榜多關反修例 林鄭居亞

「2019年LIVAC京港台新聞人物榜」源於城大翻譯及語言學系榮休教授鄒嘉彥所開發的「LIVAC漢語共時語料庫」。2001年起，研究人員每年分析京港台新聞人物的見報率。香港新聞人物榜首25位仍是百花齊放，前10人均為政治人物，同時有台灣政商人物、娛樂界名人等（見表）。

今年名列榜首是美國總統特朗普，鄒嘉彥稱，特朗普於中美貿易戰有角色，時常批評世界的事，對香港反修例運動「很多意見」，國際新聞、本地新聞亦見其言論。他稱，從首3名排名可見港人關心國際及香港，然後才是中國的事，他稱，2019年反修例運動對香港具很大影響力，在示威活動中不幸墮樓的學生周梓樂亦排19位，他稱，「事件源由及經過令人存疑，亦是運動中關鍵時刻」。

關心台灣 台政商人物上榜

安心事件 取代長青劉德華

鄒嘉彥又提及，多個台灣政商人物如台灣總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘都登上「香港新聞人物榜」，反映香港人普遍關心台灣，尤其是即將舉行的總統大選。排行榜亦不乏娛樂界人物，鄒嘉彥稱，長居榜上「長青樹」劉德華消失了，取而代之是捲入「安心事件」的黃心穎與鄭秀文，另外今年名人的政治立場亦引起輿論，曾被批評的容祖兒、汪明荃都有上榜。

至於LIVAC「台灣新聞人物榜」，政治人物佔18人，幾乎囊括2018年「九合一」大選中所有關鍵人物，韓國瑜高踞第一位、蔡英文第三、郭台銘第五，反映台灣媒體2019年的重點落在2020年大選。鄒嘉彥稱，中國內地僅得習近平一人上榜，反而香港有3人上榜，香港眾志黃之鋒居第25位，反映台灣對2019年反修例風波十分關注。