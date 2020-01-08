城大分析本地報章見報率 特朗普第一習近平第三 新聞人物榜多關反修例 林鄭居亞

【明報專訊】2019年已終結，城大翻譯及語言學系榮休教授鄒嘉彥每年以系統分析京港台新聞人物見報率。據其統計首25位，2019年於本港報章見報最頻密的是美國總統特朗普，其次是特首林鄭月娥、國家主席習近平。鄒嘉彥分析3人都與本港反修例風波有一定關係；與風波有關的人物亦有上榜，包括仍未到台灣自首的台灣殺人案疑兇陳同佳，列第11位，以及墮樓身亡的科大學生周梓樂。
「2019年LIVAC京港台新聞人物榜」源於城大翻譯及語言學系榮休教授鄒嘉彥所開發的「LIVAC漢語共時語料庫」。2001年起，研究人員每年分析京港台新聞人物的見報率。香港新聞人物榜首25位仍是百花齊放，前10人均為政治人物，同時有台灣政商人物、娛樂界名人等（見表）。
今年名列榜首是美國總統特朗普，鄒嘉彥稱，特朗普於中美貿易戰有角色，時常批評世界的事，對香港反修例運動「很多意見」，國際新聞、本地新聞亦見其言論。他稱，從首3名排名可見港人關心國際及香港，然後才是中國的事，他稱，2019年反修例運動對香港具很大影響力，在示威活動中不幸墮樓的學生周梓樂亦排19位，他稱，「事件源由及經過令人存疑，亦是運動中關鍵時刻」。
關心台灣 台政商人物上榜
安心事件 取代長青劉德華
鄒嘉彥又提及，多個台灣政商人物如台灣總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘都登上「香港新聞人物榜」，反映香港人普遍關心台灣，尤其是即將舉行的總統大選。排行榜亦不乏娛樂界人物，鄒嘉彥稱，長居榜上「長青樹」劉德華消失了，取而代之是捲入「安心事件」的黃心穎與鄭秀文，另外今年名人的政治立場亦引起輿論，曾被批評的容祖兒、汪明荃都有上榜。
至於LIVAC「台灣新聞人物榜」，政治人物佔18人，幾乎囊括2018年「九合一」大選中所有關鍵人物，韓國瑜高踞第一位、蔡英文第三、郭台銘第五，反映台灣媒體2019年的重點落在2020年大選。鄒嘉彥稱，中國內地僅得習近平一人上榜，反而香港有3人上榜，香港眾志黃之鋒居第25位，反映台灣對2019年反修例風波十分關注。