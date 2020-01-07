教育
明路—生涯規劃 第75期
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職業潛力圖：金融市場的聯想

【明報專訊】「若不知道自己想讀什麼科目，就修讀商科吧！」同學為選科煩惱時，有否聽過長輩說過這句話？商科向來是大學熱門課程之選，不少學生於畢業後會選擇投身於金融交易市場。你知道金融界有哪些工作崗位嗎？

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