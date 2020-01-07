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教育
2020年1月7日星期二
明路—生涯規劃 第75期
優化教育心理服務來年增至210校 現參與小學：專家每周一訪 助早識別SEN
兩舊式小學 獲配新校舍
小學聖誕「功課」：設計禮物
大人ing：賣氣球送祝福
大人ing：創業不怕輸「探險要趁早」
職業潛力圖：金融市場的聯想
行業學堂：科大經濟及金融 學分析人類行為
規劃情報：浸大動畫媒體 55人爭1學額
出戰格鬥舞蹈賽 科大機械人揚威日韓
中六生研冷氣自動調節器 助商場善用能源
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職業潛力圖：金融市場的聯想
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【明報專訊】「若不知道自己想讀什麼科目，就修讀商科吧！」同學為選科煩惱時，有否聽過長輩說過這句話？商科向來是大學熱門課程之選，不少學生於畢業後會選擇投身於金融交易市場。你知道金融界有哪些工作崗位嗎？
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優化教育心理服務來年增至210校 現參與小學：專家每周一訪 助早識別SEN
兩舊式小學 獲配新校舍
小學聖誕「功課」：設計禮物
大人ing：賣氣球送祝福
大人ing：創業不怕輸「探險要趁早」
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行業學堂：科大經濟及金融 學分析人類行為
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中六生研冷氣自動調節器 助商場善用能源
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