兩舊式小學 獲配新校舍

【明報專訊】教育局公布舊式小學重置安排。位於沙田區的保良局蕭漢森小學及香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學，將可獲學校重置。保良局蕭漢森小學配火炭坳背灣街的新校舍，暫定最快2024年初落成；香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學獲分配沙田美林邨前崇蘭中學校舍，當局會做翻新工程。
5新邨幼園校舍供申請
另外，教育局昨日公布2020年度第一次校舍分配展開申請。本港5個新屋邨，包括深水埗麗翠苑、海達邨、白田邨，沙田駿洋邨，以及將軍澳雍明苑都已預留辦幼稚園的地方。教育局昨公布，接受合資格團體申請，以營辦非牟利幼稚園，預料年中公布分配結果。可供申請的有5個新屋邨幼稚園校舍，每個提供6間至10間課室不等。面積最大的校舍，位於火炭駿洋邨駿洋商場地下，內部樓面面積達1103平方米，有10間課室。
首要考慮教育質素 尤重往績
教育局稱，受房委會委託提名營辦團體，有關的校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。教育局稱，審批申辦團體的申請時，教育質素將屬首要考慮條件，當中包括申辦團體所提交有關營辦全新幼稚園的辦學計劃書，以及過往營辦學校的表現（如適用），特別是幼稚園的辦學紀錄。
所有申請均會由校舍分配委員會審核，其成員包括政府及非官方人士。教育局稱，申辦團體須填妥申請表格，連同相關證明文件及辦學計劃書等文件一併提交，辦學計劃書須列明抱負及使命、管理與組織、學與教、給予兒童的支援及學校文化、兒童發展目標及自我評估指標等。