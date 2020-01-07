兩舊式小學 獲配新校舍

5新邨幼園校舍供申請

另外，教育局昨日公布2020年度第一次校舍分配展開申請。本港5個新屋邨，包括深水埗麗翠苑、海達邨、白田邨，沙田駿洋邨，以及將軍澳雍明苑都已預留辦幼稚園的地方。教育局昨公布，接受合資格團體申請，以營辦非牟利幼稚園，預料年中公布分配結果。可供申請的有5個新屋邨幼稚園校舍，每個提供6間至10間課室不等。面積最大的校舍，位於火炭駿洋邨駿洋商場地下，內部樓面面積達1103平方米，有10間課室。

首要考慮教育質素 尤重往績

教育局稱，受房委會委託提名營辦團體，有關的校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。教育局稱，審批申辦團體的申請時，教育質素將屬首要考慮條件，當中包括申辦團體所提交有關營辦全新幼稚園的辦學計劃書，以及過往營辦學校的表現（如適用），特別是幼稚園的辦學紀錄。

所有申請均會由校舍分配委員會審核，其成員包括政府及非官方人士。教育局稱，申辦團體須填妥申請表格，連同相關證明文件及辦學計劃書等文件一併提交，辦學計劃書須列明抱負及使命、管理與組織、學與教、給予兒童的支援及學校文化、兒童發展目標及自我評估指標等。