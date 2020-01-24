優化教育心理服務來年增至210校 現參與小學：專家每周一訪 助早識別SEN

2016年《施政報告》提出「優化校本教育心理服務」（下稱優化服務），在取錄較多有特殊教育需要學生的學校，提升教育心理學家與學校的比例。教育局目標在2023/24學年，全港六成公營普通中、小學，教育心理學家與學校的比例提升至1:4，其餘四成學校的比例則提升至1:6。

教局：專家更密訪 一年最少30天

教育局計劃下學年接受服務的學校增至約210間，約佔全港公營中、小學的兩成半。教育局昨向全港中小學發通告，稱教育心理學家會更頻密到訪這些學校（每學年不少於30天），並按學校和學生需要跟進和介入。

東莞工商總會張煌偉小學參加了優化服務，校長梁偉基說，教育心理學家主要跟進情况較嚴重的學生，並會與校方開會，協助制定措施，及早識別有特殊教育需要的學生和介入個案；亦會為教師提供發展活動，幫助他們為學生調適課程。

校長：昔「出問題」始補救 今可預防

梁偉基又說，很多學校都需要教育心理學家，服務需求大，他支持局方加強服務，希望可加快教育心理學家處理個案的速度。他說，參與優化服務前，學校大多在學生「出問題」時才會補救，但現時可投放更多時間預防問題。

目前中學設「一校兩社工」，小學則「一校一社工」。有用優化服務的炮台山循道衛理中學，特殊學習需要統籌主任麥翠紅說，現時校內有特殊教育需要的學生個案主要由社工跟進，但較複雜的個案例如自閉症，就會轉介教育心理學家。她又說，專家加密到訪學校會見有關學生，有助加強對他們的支援，而現時學生問題愈趨複雜，她樂見教育局加強服務。

首次申請優化服務的學校，須於2月4日或之前向教育局提交申請表。局方會考慮校內有特殊教育需要學生數目、有關學生佔全校學生人數比例等，甄選下學年接受服務的學校，獲選學校會在5月中或之前收到通知。