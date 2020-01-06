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2020年1月6日星期一
常識學堂 第166期
遭父母潑冷水 少年堅持學廚追夢 苦練沙石拋鑊 煉成廚藝冠軍
賽前赴京取經 菜式糅合兩經典京菜
數碼分析岩土力學 港大團隊奪獎
時事懶人包：皇帝企鵝將絕種？
時事點對點：6歲港孩一成近視 比率超歐亞
時事點對點：調查：過去半年間 42％青年與父母爭拗
Data解密：人權
你識唔識：10年建屋目標減至43萬伙
配對題
選擇題
《明報》通識網：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road to 5：Organic farming
影視看通識：從愛登士看家庭日常
每周焦點．世衛：男煙民數量升勢首停
紙皮變身 流動學校
STEAM校園：紙皮建築 學幾何
答案
新聞解碼：保護視力 從小開始
偵探M.A.D. 運氣與成敗
你吃了什麼：橙皮決定橙沉浮?
互動專區：靜電使頭髮飛起
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【明報專訊】B
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遭父母潑冷水 少年堅持學廚追夢 苦練沙石拋鑊 煉成廚藝冠軍
賽前赴京取經 菜式糅合兩經典京菜
數碼分析岩土力學 港大團隊奪獎
時事懶人包：皇帝企鵝將絕種？
時事點對點：6歲港孩一成近視 比率超歐亞
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紙皮變身 流動學校
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