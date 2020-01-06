遭父母潑冷水 少年堅持學廚追夢 苦練沙石拋鑊 煉成廚藝冠軍

受老饕父影響 自小愛下廚

20歲的陳家宏自小就跟父親到處品嘗中菜美食，家住西灣河的他們曾為一碗牛腩河跑到大埔，久而久之陳家宏亦喜歡下廚，會看烹飪節目，學習烹調技巧及食材配搭。4年前他決定到中華廚藝學院學廚，卻不獲雙親支持，父親不想兒子捱苦，母親則望子成龍，期望兒子成為專業人士，得知他有意做廚後大潑冷水。雖然如此，陳家宏認清興趣，決心報讀廚藝學院。

本以為入學院可學煮幾道菜的陳家宏，進校才知道要由基本功學起，單是切菜就分切絲、切粒等8種，又要練習拋鑊，師傅加沙石到鑊中增加重量，一練就以數小時計。起初他技巧不純熟，曾誤切手指，又扭傷手腕，只怪自己「廢柴」，唯有勤於練習。

去年10月陳家宏晉身「環球廚神．國際挑戰賽2019」總決賽，與內地、新加坡等地廚藝學生較量。比賽以北京做主題，鮮有接觸京菜的他，向母親提出到當地找靈感。母親縱然說不喜歡兒子習廚，但亦願支付旅費，讓陳家宏到北京4日學習當地菜式。最後他憑一道結合京醬肉絲和片皮鴨的自創菜式，奪得學生組總冠軍，令他喜出望外。

回顧學院生活 學手藝更學廚德

陳家宏下廚時，每切菜前都要抹乾砧板，保持流理台清潔。示範拋鑊時，即使攝影師告知他不會拍到食物，他仍生怕炒燶食材，不時添油。回想數年學院生活，除了廚藝進步，陳家宏說自己亦學懂「廚德」，在廚房內外做事都要「對得住人、對得住自己」。

在中華廚藝學院完成證書及文憑課程的陳家宏，將到一間會所任中菜廚師，他最感謝學院的老師，帶他參加比賽、鑽研菜式，在習廚路上一直幫助。被問到會煮哪道菜答謝師傅時，即將成為「師傅仔」的陳家宏謙虛地說，不敢在師傅面前賣弄廚藝。

另一得獎者拒父母意願學西廚

與陳家宏一同參賽的，還有20歲的湯竣傑。他4年半前入學院習廚，雖獲父母支持，但他們認為西廚更勝中廚，勸他轉換跑道，惟湯竣傑堅持走入中菜廚房。

他在同一比賽贏得學生組金獎，參賽菜式以肉絲造塔，並用水晶包皮揑出一條金魚，在伴碟菜汁中「暢泳」，砌成北京名勝玉泉山。湯竣傑覺得，論高級、精緻程度，中菜不輸西餐，令他可自豪地介紹自己為中廚師，而非「廚房佬」。

明報記者