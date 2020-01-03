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智叻中文Smarties' 第421期
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周圍「中」：穿衣禦寒

【明報專訊】「鈴鈴鈴……」鬧鐘響起，要快點起牀上學了！但是，暖烘烘的被窩實在太舒服，真想繼續睡覺，怎麼辦？啊！聽說古人有不少禦寒服飾，我們也來穿上適合的保暖衣物，一起度過溫暖的冬天吧！

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