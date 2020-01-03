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2020年1月3日星期五
語文同樂 第417期
中一自行收生收表 面試不問政治 灣仔區校長聯會戴德正：難道學校也分黃藍？
報考家長：認同皇仁處理政治活動手法
文憑試攻略（卷一）：談閱讀
文憑試攻略：（卷一）第一篇
文憑試攻略：（卷一）第二篇
文憑試攻略：（卷一）第三篇
文憑試攻略（卷一）．甲部：指定閱讀篇章 30%
文憑試攻略（卷一）．乙部：閱讀能力考材 70%
文憑試攻略（卷一）：參考答案及答題策略．甲部
參考答案及答題策略．乙部：閱讀能力考材
講座預告：《明報》「語文同樂」 中文科應試講座
作戰攻略．卷一應試(14)：無從入手？想想詞性
破讀日常：生活是無盡的探險——談「有關」與「無關」
潮看文史：逃（tou4） 犯（faan2）
周圍「中」：穿衣禦寒
周圍「中」：古代禦寒服飾
答案
時事中文：年度漢字 台灣選亂
答案
大人物小小事：殿堂級作曲家
講故事：尋找大腳八
創意聊天室：颱風下的香港
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文憑試攻略（卷一）：參考答案及答題策略．甲部
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【明報專訊】甲部：指定閱讀篇章
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