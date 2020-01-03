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語文同樂 第417期
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文憑試攻略：（卷一）第二篇

【明報專訊】(第1段)說起家當，人們總以為這是相當數量的財富。家當的「當」字，本來應該寫成「帑」字。帑是貨幣貯藏的意思，讀音如「蕩」字，北方人讀成「當」字的同音，所以口語變成了「家當」。

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