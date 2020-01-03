報考家長：認同皇仁處理政治活動手法

中一自行分配學位階段展開，昨早9時，已有約10名家長在皇仁書院外排隊交表。排頭位的盧太昨早特意請假，約早上8時已到達學校，她表示心儀該校因歷史悠久，校風良好，亦推行「STEM」教學，兒子有參加奧數，認為有助兒子數學發展。被問及該校曾有學生發起校內政治活動，會否影響選校，她稱，自己有與兒子分析，認為每所學校均有不同立場學生，兒子亦已長大，會留意新聞，故會讓他自行考慮。

另一名排隊交表的家長吳太亦稱，學生校內發起政治活動不影響其選校，若兒子支持行動，作為家長不會反對，「小朋友也有自己意念，就讓他發揮」。她又說，該校處理校內政治活動時「具自由度」，不會「reject（拒絕）學生」。她說，沒有為兒子報讀面試班，只是與兒子多加傾談，不想他太大壓力，取錄與否一切「隨緣」，同時亦有報讀其他直資男校。

對於今年提早知自行階段取錄結果，吳太稱，如獲錄取固然開心，若考不到就「繼續努力讀書」，最重要是兒子喜歡。

家住南區、昨偕同母親到校交表的李同學認為，該校雖早前曾發生各類政治活動，但「現在每間學校也差不多」，不影響選校。