中一自行收生收表 面試不問政治 灣仔區校長聯會戴德正：難道學校也分黃藍？

家長須於1月16日前，向不多於兩間心儀學校交表。今年實施新安排，如自行階段獲取錄為正取生，3月31日將收到學校通知，毋須於統一階段選校（見表）。

聖士提反考核批判思考中英口語

教育局規定中學收生不准設筆試但可設面試，各校自訂收生準則比重，有學校面試佔分30%（見表），本報向41間全開英文班中學查詢面試考核模式和內容，8間回覆的中學均稱面試不設政治題。中西區名校聖士提反女子中學副校長林麗容回覆，稱面試主要考核學生批判思考能力及中、英文口語能力，題目不涉政治問題；黃大仙區名校保良局第一張永慶中學稱，面試會考核考生誦讀英文報紙、故事創作、成語和詩詞，不會問及政治題；去年平均13名學生爭1學位的港島民生書院則稱面試問題會涉及社會、社區的民生問題，不會涉及政治。

灣仔區聖公會鄧肇堅中學去年於自行分配學位階段收逾700份申請表，平均17名學生爭1學位，該校校長兼灣仔區校長聯會主席戴德正稱該校面試不設政治題，認為此舉「不應該，亦無意思」，有違教育原意，反問「難道學校也分黃校藍校嗎？」他說，該校會設日常生活處境題，考核學生應變能力，如「回家途中忘帶鑰匙，家中無人，會如何處理？」，相信半年來社會雖充斥政治事件，仍有其他題材考核學生能力。

張祝珊中學提醒考生：

留心聆聽他人 勿面露不屑

隔年開5班或4班中一的東區張祝珊英文中學今年共有40個自行分配學額，校方表示面試的內容並不涉及政治，面試將評估考生的語言水平、邏輯思維、溝通技巧及態度。該校提醒，每間學校面試內容和模式不盡相同，考生應小心閱讀或聆聽指示，切忌認為每場面試程序及要求是千篇一律；小組討論發言後須留心聆聽他人意見，不要心不在焉，縱使不認同他人觀點或認為他人說話內容有誤，不宜表露不屑的表情或態度。

根據教育局數字，今年及其後4年，12歲學齡人口均增加，就2020年度的中一派位，除透過一貫學位調撥，也會在5區，包括元朗、北區、大埔、沙田和觀塘區共增加59班中一應付。