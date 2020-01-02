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2020年1月2日星期四
常識天下 第170期
八大校園開學後續拒公眾 重開無期 教局：教資會無硬性規定開放校園
理大垃圾已清走 大樓玻璃裝圍板
氣候緊急狀態
時事議題：氣候危機 刻不容緩
時事議題：解決氣候危機方法（下）
時事議題：答題指引
爆point大全：「土地共享」掀持份者衝突
摘星拆解：經濟全球化 影響港人生活素質
概念解碼：企業社會責任
俄羅斯芭蕾舞舉世聞名
世界這樣大：芭蕾舞學院「爭崩頭」
新聞有常識：泰式按摩列入非遺
新聞有常識：答案
環球話題：2020年度色彩 ─ 經典藍
香蕉藝術品被吃掉
濕地居民：雀鳥好爸媽
今期流行：可愛「羊毛氈」公仔
意見調查：
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今期流行：可愛「羊毛氈」公仔
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【明報專訊】想親手製作小禮物，或製作可愛小貓狗造型的小擺設，坊間有一種叫「羊毛氈」的手工製作相當流行，用揉搓或針刺的方式就可以做到呢！
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八大校園開學後續拒公眾 重開無期 教局：教資會無硬性規定開放校園
理大垃圾已清走 大樓玻璃裝圍板
氣候緊急狀態
時事議題：氣候危機 刻不容緩
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濕地居民：雀鳥好爸媽
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香蕉藝術品被吃掉
濕地居民：雀鳥好爸媽
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