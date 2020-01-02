教育
常識天下 第170期
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香蕉藝術品被吃掉

【明報專訊】一根以膠紙黏在牆上的香蕉早前以12萬美元（約93.6萬港元）高價拍賣成交後，便遭一名行為藝術家從展覽館牆上拆下來吃掉。館方表示，事後已補上另一根香蕉繼續展出，強調該藝術品「沒有受損」。

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