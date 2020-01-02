教育
常識天下 第170期
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環球話題：2020年度色彩 ─ 經典藍

【明報專訊】專注色彩研究的機構彩通（Pantone）公布2020年的年度色彩——經典藍（Classic Blue）（圖），形容該色永恆不朽、簡約優雅，予人平靜的感覺，讓人可重新集中思緒。

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