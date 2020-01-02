理大垃圾已清走 大樓玻璃裝圍板

職員：上月中空氣很濁 已好轉

本報記者日前到理大、浸大及城大觀察，出入口均見保安駐守，檢查進入者證件。理大上周六（12月28日）公布校園環境評估檢測結果，水土污染物量無超標，但暫未有空氣樣本檢測結果。理大資訊科技部門職員鍾先生稱，12月中已回校工作，起初感到空氣「很濁」，甚不舒服，但校園已使用了大量清潔劑清理，目前空氣感覺比上月舒適。

現時通往理大校園的行人天橋均圍上膠板，連接港鐵紅磡站出口部分均不能出入；連接近尖東一帶的行人天橋出口則裝有鐵閘，有保安駐守，並貼有告示指出開放時間為早上7時至午夜12時，惟未見有人從鐵閘進入校園，鐵閘後仍有雜物如掃把頭、報紙等散落地面。進校教職員與學生主要從暢運道入口出入，該處有數名外籍保安員駐守，進校者須先向他們出示證件，進入校園後另須「拍卡」。

浸大受邀訪客亦要職員親迎入

另外，城大出入口亦有保安駐守，以往師生或公眾可從俗稱「時光隧道」的又一城入口進校，但因又一城依然關閉，進校者多從地面達之路入口進出。浸大各學術大樓亦有保安員於入口檢查證件，有職員說，訪客即使受邀，到達校園登記資料後仍須等職員前來迎接，曾見入口處出現等人接走的人龍。