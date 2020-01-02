八大校園開學後續拒公眾 重開無期 教局：教資會無硬性規定開放校園

師生以外的公眾昔日可自由出入大學校園，但自11月中文大學衝突及理工大學圍困事件後，各大學相繼採取出入管制措施。據8間資助大學回覆本報查詢，除理大目前僅限師生、校方授權者進入，其他大學核實訪客身分後，可讓其進入（見表）。

中大消息：直至局勢緩和

至於何時對外重開校園，八大均無正面回覆。科技大學、嶺南大學稱，會因應社會情况檢視安排。浸會大學稱會按實際情况不時檢討。城市大學稱會繼續以安全為大前提，平衡師生需要，審慎地評估及決定開放校園進度。

有中大消息人士稱，除非香港整體局勢有緩和迹象，校園亦回歸平靜，否則出入管理措施應會維持一段時間。

消息人士又稱，大學校園向公眾開放的理念仍在，因八大受公帑資助，且部分大學有博物館對全港開放，有時外來參觀者比校內人更多，「大學長遠根本不能關上」。

中大學生會外務副會長呂天忻稱，理解大學出於師生安全考慮而採取短期保安措施，攔阻閒雜人等入校，但日後應逐步重開校園。她稱去年內地遊客湧入中大，當時面對嚴重「入侵」，學生會也不倡一刀切禁止訪客，而是用適當規管措施，禁止他們用校巴及飯堂等，學生會對開放校園態度依舊，未來會向校方表達意見。

學生會：校園該有開放自由氛圍

理大學生會署理會長胡國泓亦認同要開放校園，因大學本身就該有開放自由學術氛圍，「將此如同中學小學封閉，毫無疑問是倒退」；他又認為大學是屬於整個社會及大眾，校園本身採取開放式設計，大眾有權利使用校園設施及公共空間。

教育局稱，各資助大學均為獨立自主的法定機構，在管理校政上享有自主權，可自行考慮是否開放部分校內設施予公眾使用，同時須確保有關安排並不影響其教學及相關活動，並符合相關法例規定；總括而言，教資會並無就開放校園的安排作出硬性規定。

教育局稱，鑑於個別大學校園於早前的社會事件中遭受不同程度破壞，校方或需要較長時間復修，以確保能為學生提供安全的學習環境。對於有大學因應其風險評估在校園實施特別保安安排，教育局諒解有關做法，會繼續就如何妥善管理校園設施與大學保持聯絡。