逾半港人與家庭溝通用短訊 近四成非日日有偈傾

61.1%過去7日每天與家人面談

賽馬會慈善信託基金聯同港大的「賽馬會智家樂計劃」，今年5月24日至6月11日就香港家庭電子信息溝通習慣做網上問卷調查，成功取得644個樣本。結果顯示，整體受訪者中，只有61.1%在過去7日曾每天與家人面談交流。對比2013年同類調查，本港家庭成員以面談交流溝通，由80%下跌至74.4%；利用實時電話語音對話亦見下跌，由42.9%降至28.7%。使用文字短訊溝通則有上升趨勢，由30.8%升至53.1%。

逾七成有家庭群組 短訊非愈多愈快樂

受訪者當中有73.5%擁有家庭聊天群組，調查發現，擁有家庭群組的受訪者較沒有的人，其家庭溝通質素、個人及家庭快樂的分數較高。不過，發短訊不代表愈多愈快樂，亦不代表溝通質素愈高。調查顯示，受訪者過去7日每天發出11至20個信息的人，他們的家庭溝通質素、家庭和個人快樂指數，分別為8.7分、7.8分及7.6分；但傳多於20個信息，上述3類評分則回落至7.4分、6.9分和6.7分。

港大醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶表示，利用通訊軟件溝通無可避免，他提醒家庭亦應維持面談溝通。他稱，港人習慣轉發網上健康資訊，有時無分辨真假，提醒不要傳遞假消息；切忌一次過發送多個信息，避免造成「信息轟炸」。