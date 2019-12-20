2.5萬中小師生票選 魯迅膺國史年度人物 五四百周年 蔡元培排第三

國史教育中心（香港）以「吾土吾民，圖強奮進」為方向，推舉5位與「五四運動」息息相關的歷史人物作為候選人，包括蔡元培、陳獨秀、魯迅、顧維鈞和胡適（見表），於上月1日至22日期間讓中小學學生、教師等投票，選出年度中國歷史人物。來自逾百間中小學近2.5萬人投票，當中魯迅以12,287高票當選，其次是得4459票的胡適。蔡元培獲3686票名列第三。

學生投魯迅：故事寫得好

票投魯迅的風采中學（教育評議會主辦）中二李同學稱，於中文課讀魯迅文章，認為他的故事「寫得好好」、深入民心；同校岑同學則投陳獨秀，稱曾閱讀他的傳記，敬佩他為其中一個創建共產黨的人。

教局常秘投蔡元培：保護學生受推崇

稱蔡曾嘆火燒趙家樓後北大難復紀律

蔡元培愛護學生，於反修例風波中，有學生將中大校長段崇智與其行相比。屬意蔡元培當選的教育局常任秘書長楊何蓓茵致辭時稱，蔡元培因竭力保護學生而備受推崇，於香港時局下，不少大、中、小學教育工作者或以蔡元培為榜樣，強調保護學生的重要。她說，當年火燒趙家樓後，蔡元培曾慨嘆北大將難以維持紀律，稱學生或因勝利而陶醉，學生嘗到權力的滋味，欲望恐將難以滿足。她又提到蔡元培曾有句名言，「若無德，則雖體魄智力發達，適足助其為惡」，稱衷心希望所有教育者為了下一代的品德而努力。

中學校長兼教育評議會主席何漢權亦屬意蔡元培，他說蔡元培開風氣之先，於傳統、老舊的北大內鼓吹多元包容；同時十分愛護學生，但於學生火燒趙家樓時，則會鄭重規勸學生。他形容，學生充滿感情與激情，於學生「感性開燈」時，作為人生歷練和學養更豐富的校長，應像蔡元培般，以「理性關燈」。他又說，希望透過是次選舉，教師、學生和社會看待國家時可「情濃理強」，認為可以不滿一個黨，但中華民族始終血濃於水。