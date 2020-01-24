教育
常識天下 第169期
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水上STEAM：頂着逆風奮力航行

【明報專訊】平時我們常祝福別人「一帆風順」，送別他人時更會說一句「一路順風」。其實帆船與飛機一樣，不止在順風時航行，在逆風情况下也會奮力向前。

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