教育
常識天下 第169期
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時事常識挑戰（國際）：足球界表揚出色球員

【明報專訊】每人才能不同，找到自己的才能然後好好發揮，在不同界別能有所成就。一年將盡，足球界就有盛事表揚年度表現出色的球員，你知道是誰嗎？踏入2019年最後一個月，世界發生的事你知多少？來挑戰吧！

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